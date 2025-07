Freistaat Sachsen rückt Erzgebirgsstadt für eine Woche in den virtuellen Mittelpunkt – Start ist mit einem Weltrekordversuch

Webseite „So geht sächsisch“ präsentiert 4500-Einwohner-Stadt.

Eine „Ehrenfriedersdorf Woche“ ist am Sonntagvormittag auf der Webseite von „So geht sächsisch“ gestartet worden. Bei der Dachmarke „So geht sächsisch“ handelt es sich um einen virtuellen Werbeauftritt des Freistaats Sachsen. Ziel ist es dort, die Vielfalt in Kunst und Kultur, in der Wirtschaft und dem Leben in Sachsen darzustellen....