2025 kamen fast 280.600 Gäste ins Freizeitbad Greifensteine bei Geyer.
Vor Kurzem besuchten Jens Seifert, Collin Wieland, Pepe Seifert und Aron Hahn (v. l.) das Freizeitbad. Sie rutschten unter anderem im 110 Meter langen Family Twister samt Doppelreifen.
Das Jahr 2025 lief für das Freizeitbad Greifensteine bei Geyer richtig gut. Das Bild zeigt einen Blick aufs große Wellenbecken.
2025 kamen fast 280.600 Gäste ins Freizeitbad Greifensteine bei Geyer.
Vor Kurzem besuchten Jens Seifert, Collin Wieland, Pepe Seifert und Aron Hahn (v. l.) das Freizeitbad. Sie rutschten unter anderem im 110 Meter langen Family Twister samt Doppelreifen.
Das Jahr 2025 lief für das Freizeitbad Greifensteine bei Geyer richtig gut. Das Bild zeigt einen Blick aufs große Wellenbecken.
Annaberg
Freizeitbad im Erzgebirge knackt Besucherrekord mit fast 281.000 Gästen
Redakteur
Von Annett Honscha
Das Jahr 2025 lief für das Freizeitbad Greifensteine bei Geyer laut Geschäftsführer „sensationell“. Ein Spitzenwert von 1999 wurde übertroffen. Wie weitere Pläne aussehen.

Mit den Winterferien steht eine der am stärksten frequentierten Zeiten im Freizeitbad Greifensteine bei Geyer bevor. Der Februar war in vergangenen Jahren stets der Monat mit den meisten Gästen. Im Februar 2025 kamen fast 34.500 ins Bad. Das komplette Jahr lief laut Geschäftsführer Markus Kothe „sensationell“. Mit knapp 280.600 Gästen...
