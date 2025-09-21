Frontalcrash in Jahnsbach: Mehrere Schwerverletzte

Annaberg
Bei dem schweren Unfall auf der Geyerschen Straße waren zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.
Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Samstagnachmittag in Jahnsbach mehrere Verletzte gefordert. Gegen 16.55 Uhr war ein Audifahrer (39) mit Anhänger auf der Geyerschen Straße in Richtung Geyer unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang kam er auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem VW Up zusammen, den eine 55-Jährige steuerte.
