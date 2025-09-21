Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bei dem Unfall waren zwei Rettungshubschrauber im Einsatz (Symbolbild).
Bei dem Unfall waren zwei Rettungshubschrauber im Einsatz (Symbolbild). Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Annaberg
Frontalcrash in Jahnsbach: Mehrere Schwerverletzte
Redakteur
Von Mike Baldauf
Bei dem schweren Unfall auf der Geyerschen Straße waren zwei Rettungshubschrauber im Einsatz.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat am Samstagnachmittag in Jahnsbach mehrere Verletzte gefordert. Gegen 16.55 Uhr war ein Audifahrer (39) mit Anhänger auf der Geyerschen Straße in Richtung Geyer unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang kam er auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem VW Up zusammen, den eine 55-Jährige steuerte.
