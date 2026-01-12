Geht dem Erzgebirge jetzt das Streusalz aus?

Trotz rechtzeitiger und vorausschauender Bestellung berichten Kommunen von Lieferengpässen. Was ist das Problem?

Im Erzgebirge wird das Streusalz knapp. So haben Ehrenfriedersdorf und Thum in ihren Whatsapp-Kanälen am Montagvormittag darauf hingewiesen, es könne zu Einschränkungen beim Winterdienst kommen. Und das bei aktuellen Warnungen vor Glatteis und Regen.