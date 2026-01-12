MENÜ
Es soll am Montagnachmittag auch im Erzgebirge noch einmal sehr glatt werden.
Es soll am Montagnachmittag auch im Erzgebirge noch einmal sehr glatt werden. Bild: André März
Annaberg
Geht dem Erzgebirge jetzt das Streusalz aus?
Redakteur
Von Katrin Kablau
Trotz rechtzeitiger und vorausschauender Bestellung berichten Kommunen von Lieferengpässen. Was ist das Problem?

Im Erzgebirge wird das Streusalz knapp. So haben Ehrenfriedersdorf und Thum in ihren Whatsapp-Kanälen am Montagvormittag darauf hingewiesen, es könne zu Einschränkungen beim Winterdienst kommen. Und das bei aktuellen Warnungen vor Glatteis und Regen.
