Glück-auf-Schlüpfer im Erzgebirge: Wenn der Steiger von der Unterhose grüßt

Kleidungsstücke mit Bezug zum Erzgebirge gibt es von der Mütze bis zur Socke. Nun kommt was für unten drunter dazu. Das Ganze ist eindeutig zweideutig.

Zunächst eine Triggerwarnung: Die folgenden Zeilen sind ein wenig schlüpfrig – im wahrsten und im doppelten Sinne des Wortes. Es geht tatsächlich um Schlüpfer, also um Unterwäsche. Aber eben nicht um gewöhnliche, sondern um solche, die es in sich hat – oder vielmehr auf sich. Und es geht um Liebe – die Liebe zur Heimat.