Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Roy Messig ist Inhaber eines Sportfachgeschäfts in Thum. Er bietet unter anderem ganz spezielle Unterwäsche an.
Roy Messig ist Inhaber eines Sportfachgeschäfts in Thum. Er bietet unter anderem ganz spezielle Unterwäsche an. Bild: Kjell Riedel
Roy Messig ist Inhaber eines Sportfachgeschäfts in Thum. Er bietet unter anderem ganz spezielle Unterwäsche an.
Roy Messig ist Inhaber eines Sportfachgeschäfts in Thum. Er bietet unter anderem ganz spezielle Unterwäsche an. Bild: Kjell Riedel
Annaberg
Glück-auf-Schlüpfer im Erzgebirge: Wenn der Steiger von der Unterhose grüßt
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kleidungsstücke mit Bezug zum Erzgebirge gibt es von der Mütze bis zur Socke. Nun kommt was für unten drunter dazu. Das Ganze ist eindeutig zweideutig.

Zunächst eine Triggerwarnung: Die folgenden Zeilen sind ein wenig schlüpfrig – im wahrsten und im doppelten Sinne des Wortes. Es geht tatsächlich um Schlüpfer, also um Unterwäsche. Aber eben nicht um gewöhnliche, sondern um solche, die es in sich hat – oder vielmehr auf sich. Und es geht um Liebe – die Liebe zur Heimat.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.10.2025
1 min.
Havarie am Göltzschtalcenter in Auerbach größer als angenommen: Vollsperrung verlängert
Die Göltzschtalstraße (links) ist gesperrt. Das Einkaufszentrum ist nur von Ellefeld aus erreichbar.
Die Havarie einer Trinkwasserleitung zieht umfassendere Reparaturarbeiten nach sich als ursprünglich geahnt. Die seit Dienstag bestehende Vollsperrung dauert deshalb länger an.
Uwe Selbmann
06:30 Uhr
1 min.
Fachtag „Kompetenz Demenz“: Hochschule Mittweida will mit Humor Brücken schlagen
An der Hochschule Mittweida findet am 3. November der Fachtag „Kompetenz Demenz“ statt.
Am 3. November erwartet die Hochschule Mittweida Betroffene und ihre Angehörigen zu einer Veranstaltung unter dem Motto „Humor – als Kraftquelle, als Kommunikationsmittel und als Brücke zwischen Menschen“.
Jan Leißner
17:20 Uhr
4 min.
XXL-Brücke in Chemnitz fertig: So geht es jetzt mit dem Premiumradweg weiter
Premieren-Tour auf einem neuen Stück Premiumradweg: Lea-Sophie Schmidt gehörte am Mittwoch zu den Ersten, die nach der Freigabe über die Radwegbrücke an der Kalkstraße fuhren.
Der mehr als acht Millionen Euro teure Neubau zählt zu den längsten Radwegbrücken in Sachsen. Er schließt eine Lücke zwischen Rottluff und Rabenstein. Bei Google Maps indes ist der Vorzeigeradweg nach wie vor nicht zu finden.
Michael Müller
06:30 Uhr
3 min.
Werner Herzog: halbe Million Follower, aber kein Smartphone
Filmregisseur Werner Herzog (83) hat mit seinem Instagram-Account für Aufsehen gesorgt.
Kein Handy mit Internet, aber große Reichweite: Werner Herzog erobert neuerdings Instagram - und bleibt dabei ganz er selbst. Nun erhält der 83-Jährige den Filmpreis Köln.
07.10.2025
5 min.
Fußball: Talente des FSV Zwickau und des 1. FC Lok Leipzig glänzen im Erzgebirge
Für die Marienberger D-Junioren, die letztlich Platz 8 belegten, war unter anderem das Spiel gegen den FC Erzgebirge Aue ein tolles Erlebnis.
Spannung, Spaß und viele Tore hat der Dribbelino-Herbstcup in Gelenau geboten. Dabei zeigten die Nachwuchskicker prominenter Klubs ihr Können, doch auch ein Lokalvertreter schaffte es in die Endrunde.
Andreas Bauer
30.09.2025
5 min.
Kleiner Fan des FC Erzgebirge Aue bastelt sich sein Idol
Geschafft: Karl Pügner aus Elterlein zeigt seinen Marvin Stefaniak.
Karl Pügner mag die Veilchen. Ein Spieler hat es ihm besonders angetan. Das brachte den Jungen aus Elterlein auf eine Idee. Nun hat er noch einen großen Wunsch.
Kjell Riedel
Mehr Artikel