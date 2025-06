Grenzkontrollen im Erzgebirge: Taxifahrer als Schleuser ertappt und zwei Haftbefehle vollstreckt

Mehrere Haftbefehle und Zurückweisungen haben am Wochenende die Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion an den Grenzübergängen in Bärenstein und Reitzenhain beschäftigt. Warum zwei Haftbefehle nicht vollstreckt wurden.

Mehrere Haftbefehle und Zurückweisungen haben am Wochenende die Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz beschäftigt. So sei bei einer Kontrolle am Grenzübergang in Bärenstein bereits am Freitag ein Mann zurückgewiesen worden, am Sonnabend waren es zwei Männer aus Usbekistan. In Reitzenhain durften zwei Ukrainer nicht einreisen,...