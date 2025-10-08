Grenzüberschreitende Wanderung im Erzgebirge

Die kostenfreie Tour führt zu einer Galerie und zu einem Kalkofen. Sie soll Wanderlustige aus Deutschland und aus Tschechien zusammenbringen.

Die Chance, sich mit Wanderbegeisterten aus Tschechien auszutauschen, bietet am 11. und am 25. Oktober eine geführte Tour. Sie verbindet laut Oberwiesenthals Eventmanager Steve Görner Kultur, Natur und Geschichte in der Grenzregion. Treff ist jeweils 10 Uhr an der Grenzbrücke am Fußgängerübergang nach Loučná pod Klínovcem (Böhmisch... Die Chance, sich mit Wanderbegeisterten aus Tschechien auszutauschen, bietet am 11. und am 25. Oktober eine geführte Tour. Sie verbindet laut Oberwiesenthals Eventmanager Steve Görner Kultur, Natur und Geschichte in der Grenzregion. Treff ist jeweils 10 Uhr an der Grenzbrücke am Fußgängerübergang nach Loučná pod Klínovcem (Böhmisch...