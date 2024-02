Hang im Erzgebirge abgerutscht: Straße wird bald voll gesperrt

An der S 266 zwischen Cunersdorf und Sehma gibt es massive Schäden an einer Böschung. Bei einer halbseitigen Sperrung wird es nicht bleiben. Was die Ursache war.

Ein abgerutschter Hang an der S 266 zwischen Cunersdorf und Sehma hat für erhebliche Schäden gesorgt. Wie das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) informiert, erstreckt sich der Schadensbereich über rund 100 Meter. Derzeit ist die Staatsstraße halbseitig gesperrt. Aber dabei soll es nicht bleiben. Ein abgerutschter Hang an der S 266 zwischen Cunersdorf und Sehma hat für erhebliche Schäden gesorgt. Wie das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) informiert, erstreckt sich der Schadensbereich über rund 100 Meter. Derzeit ist die Staatsstraße halbseitig gesperrt. Aber dabei soll es nicht bleiben.