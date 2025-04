Hausarztmangel im Erzgebirge: Warum das in Ehrenfriedersdorf kein Thema ist

Allgemeinmediziner Dr. Burkhard Flechsig gibt am Dienstag seine Praxis ab. Die wird zwar erst einmal geschlossen. Doch für die Patienten besteht kein Grund zur Sorge.

Am Dienstag ist es soweit: Nach 34 Jahren als Allgemeinmediziner in Ehrenfriedersdorf gibt Dr. Burkhard Flechsig seine Hausarztpraxis ab. Er ist einer von 14 Hausärzten in der Region Annaberg, die nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Sachsen (KV) älter als 60 Jahre sind. Demnach liegt deren Durchschnittsalter bei 55 Jahren....