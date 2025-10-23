Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Annaberger Lichternacht erlebt am Freitag ihre 13. Auflage.
Die Annaberger Lichternacht erlebt am Freitag ihre 13. Auflage.
Annaberg
Herbstlicher Höhepunkt: Lichternacht verzaubert Stadt im Erzgebirge
Von Enola Weiske
Unter dem Motto „Genuss, Kunst und Lichterzauber“ erwartet Besucher am Freitagabend in der Annaberger Altstadt Musik, Kulinarik und zahlreiche Höhepunkte.

Wenn die Tage kürzer und die Abende länger werden, verwandelt sich Annaberg-Buchholz in ein funkelndes Lichtermeer: Für diesen Freitag lädt der Werbering Annaberg ab 17 Uhr zur 13. Annaberger Lichternacht in die Innenstadt ein. Unter dem diesjährigen Motto „Genuss, Kunst und Lichterzauber“ erwarte Besucher ein Fest für alle Sinne und ein...
Das könnte Sie auch interessieren
07.10.2025
4 min.
Zwischen Japan und Vietnam – Was das neue Sushi-Restaurant im Erzgebirge zu bieten hat
Seit Dienstag geöffnet: das neue Sushi-Restaurant in Annaberg. Ein Baum mit rosa Kirschblüten dominiert den Gastraum.
Ein Hauch fernöstlichen Flairs hält Einzug in Annaberg-Buchholz. Mit dem „Viet Dragon“ hat das erste Sushi-Lokal in der Kreisstadt eröffnet. Die Karte aber geht über Reis mit Fisch weit hinaus.
Natalie Süß
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
16:30 Uhr
1 min.
Rassiges Erzgebirge: Kleintierzüchter präsentieren ihre schönsten Tiere
Gabi Rabenstein und Roman Schubert mit zwei Deutschen Riesen, Gerd Rabenstein mit einem Blauen Wiener.
89 Züchter und 470 Kaninchen: In einer Turnhalle in Annaberg-Buchholz geht es am Wochenende nicht um sportliche Rekorde. Aber um ein Jubiläum.
Antje Flath
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
