  • Heute bei Fabulix: Originale Kostüme von kleinen Meerjungfrauen und dem Herrn der Unterwelt

Bastian Guthke drapiert das Kostüm der kleinen Meerjungfrau für die Ausstellung.
Bild: Ronny Küttner
Bastian Guthke drapiert das Kostüm der kleinen Meerjungfrau für die Ausstellung.
Bastian Guthke drapiert das Kostüm der kleinen Meerjungfrau für die Ausstellung. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Heute bei Fabulix: Originale Kostüme von kleinen Meerjungfrauen und dem Herrn der Unterwelt
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die renommierten Barrandov-Studios in Prag gehören zu den größten Filmstudios in Europa. Ihr Kostümfundus ist riesig. Einige Schätze daraus sind ab Donnerstag in Annaberg zu sehen.

Für die Liebe zu einem Prinzen riskiert die kleine Meerjungfrau alles – und verliert fast sich selbst. Ihre Geschichte – 1837 aufgeschrieben vom dänischen Schriftsteller Hans Christian Andersen – hat schon Generationen zu Tränen gerührt und gehört beim 4. Internationalen Märchenfilmfestival Fabulix zu den Filmklassikern. Die...
