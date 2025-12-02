Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Hier liegt Magie in der Luft: Zauberer aus dem Erzgebirge feiert mit seinem Theater Jubiläum

Jo Everest auf seiner Bühne in Tannenberg. Zwei scharfe Klingen, und schon ist sein Arm zerteilt.
Jo Everest auf seiner Bühne in Tannenberg. Zwei scharfe Klingen, und schon ist sein Arm zerteilt. Bild: Robby Schubert
Mit dem Gedankenlesen von Farben, Orten und Karten verblüfft er auch Skeptiker.
Mit dem Gedankenlesen von Farben, Orten und Karten verblüfft er auch Skeptiker. Bild: Robby Schubert
Neben dem Theater besitzt der Magier auch ein eigenes kleines Museum.
Neben dem Theater besitzt der Magier auch ein eigenes kleines Museum. Bild: Robby Schubert
Jo Everest auf seiner Bühne in Tannenberg. Zwei scharfe Klingen, und schon ist sein Arm zerteilt.
Jo Everest auf seiner Bühne in Tannenberg. Zwei scharfe Klingen, und schon ist sein Arm zerteilt. Bild: Robby Schubert
Mit dem Gedankenlesen von Farben, Orten und Karten verblüfft er auch Skeptiker.
Mit dem Gedankenlesen von Farben, Orten und Karten verblüfft er auch Skeptiker. Bild: Robby Schubert
Neben dem Theater besitzt der Magier auch ein eigenes kleines Museum.
Neben dem Theater besitzt der Magier auch ein eigenes kleines Museum. Bild: Robby Schubert
Annaberg
Hier liegt Magie in der Luft: Zauberer aus dem Erzgebirge feiert mit seinem Theater Jubiläum
Von Robby Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Menschen verzaubern: Das nimmt ein Erzgebirger seit mehr als 30 Jahren wortwörtlich. Mit einem eigenen Theater und Museum hat sich Jens-Uwe Günzel alias Jo Everest seinen Herzenswunsch erfüllt.

Unscheinbar sieht sie aus, die alte Schule in Tannenberg an der Unteren Dorfstraße. Versprüht aber bereits von außen einen Charme, der den Betrachter in die eigene Schulzeit versetzt und sofort Bilder und Gerüche von den alten Klassenzimmern erzeugt. Solche alten Gebäude besitzen für viele Menschen etwas Magisches. Auch für Jens-Uwe...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:30 Uhr
1 min.
Coca-Cola-Truck: Mit soviel Vorsprung hängt Freiberg die West-Städte ab
Update
Ein Coca-Cola-Truck im Dezember 2023 in der Nähe von München.
Eine von zehn Bewerber-Städten liegt im Osten und die hat gewonnen: Der Coca-Cola-Truck kommt nach Freiberg.
Cornelia Schönberg
23:36 Uhr
5 min.
Putin sprach mit US-Vertretern lange über Ukraine-Krieg
Fünf Stunden dauerte das Gespräch von Kremlchef Putin mit den US-Abgesandten.
Was hat ein langes Gespräch in Moskau über ein Ende des Ukraine-Kriegs gebracht? Von den Ergebnissen soll erst einmal US-Präsident Trump erfahren.
Friedemann Kohler, Ulf Mauder und Andreas Stein, dpa
24.11.2025
4 min.
Theater im Erzgebirge schenkt seinem Publikum eine zauberhafte Weihnachtsgeschichte
Udo Prucha und Annalena Oswald als Hühner und Leopold Peter als Findus schreiben Autogramme.
„Morgen, Findus, wird‘s was geben“ hat am Sonntag im Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz Premiere gefeiert. Das Publikum erlebte zauberhafte Momente für die ganze Familie.
Katja Lippmann-Wagner
23:17 Uhr
2 min.
Haalands 100. Tor: Man City mit Zittersieg nach 5:1-Führung
Erling Haaland leitete mit seinem Jubiläumstor den Auswärtssieg von Manchester City beim FC Fulham ein.
Superstar Erling Haaland sorgt in einem Torspektakel einmal mehr für einen Rekord in der Premier League. Ein ehemaliger Bundesliga-Profi rettet Manchester City am Ende drei Punkte.
02.12.2025
4 min.
Erzgebirgskreis bis ins Jahr 2109 verschuldet – Bürgermeister sagen, was sich ändern muss
 6 Bilder
Ulf Lange (l.) hatte die zahlreichen Bürgermeister aus dem Erzgebirge für den Besuch in Dresden gewinnen können.
Knapp zwei Dutzend OB und Bürgermeister aus dem Erzgebirge haben dem Landtag einen Besuch abgestattet, weil den Kommunen das Wasser finanziell bis zum Halse steht. Gegenüber „Freie Presse“ reden vier Klartext, wo es brennt.
unseren Redakteuren
19.11.2025
4 min.
Hier wird Weihnachten gelebt: Dieser Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt zu den Besten Europas
Nicole Otto und Oberbürgermeister Rolf Schmidt (l.) bekamen von Burkhard Graf Beissel von Gymnich den Award überreicht.
Mit einer besonderen Europäischen Award wurde nun der Weihnachtsmarkt Annaberg-Buchholz ausgezeichnet. Doch was macht den Weihnachtsmarkt und diese Auszeichnung so besonders?
Robby Schubert
Mehr Artikel