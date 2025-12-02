Hier liegt Magie in der Luft: Zauberer aus dem Erzgebirge feiert mit seinem Theater Jubiläum

Menschen verzaubern: Das nimmt ein Erzgebirger seit mehr als 30 Jahren wortwörtlich. Mit einem eigenen Theater und Museum hat sich Jens-Uwe Günzel alias Jo Everest seinen Herzenswunsch erfüllt.

Unscheinbar sieht sie aus, die alte Schule in Tannenberg an der Unteren Dorfstraße. Versprüht aber bereits von außen einen Charme, der den Betrachter in die eigene Schulzeit versetzt und sofort Bilder und Gerüche von den alten Klassenzimmern erzeugt. Solche alten Gebäude besitzen für viele Menschen etwas Magisches. Auch für Jens-Uwe...