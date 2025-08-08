Hier vibriert am Wochenende sogar das Wasser: Teichfest lädt an den Greifenbachstauweiher

Am Wochenende lebt am Geyerschen Teich eine alte Tradition wieder auf: das Teichfest. Dabei wird eine Verbindung geschaffen zu einer zweiten, ebenfalls alten Tradition.

Ruhig liegt das Wasser im Greifenbachstauweiher bei Ehrenfriedersdorf. Der Röhrgraben, in welchem das Wasser abgeleitet wird, fließt ruhig dahin. Noch. Denn am Wochenende, speziell am Freitagabend, könnte das anders sein. Denn dann findet das Teichrauschen im Rahmen des Teichfestes statt und verbindet zwei Traditionen miteinander.