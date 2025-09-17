Hilfe in den schwierigsten Zeiten: Erzgebirgische Ehrenamtliche bekommen Auszeichnung

Annaberg
Der Kindertrauertreff in Annaberg-Buchholz begleitet junge Menschen vor und nach dem Verlust eines Angehörigen. Doch auch Schulen und Kitas sind in die Arbeit der Initiative eingebunden.
Sie sind dann zur Stelle, wenn der Schmerz am größten ist – und oft sogar noch zeitiger. Das Team des Kindertrauertreffs in Annaberg-Buchholz begleitet junge Menschen durch die schwierige Zeit vor und nach dem Verlust eines Angehörigen. Nun ist die Initiative der Malteser vom Landkreis mit der Auszeichnung „Ehrenamt des Monats August“...
