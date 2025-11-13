Hilferuf aus dem Erzgebirge: Jugend- und Kulturzentrum „Alte Brauerei“ in Not

Die „Alte Brauerei“ in Annaberg-Buchholz bittet mit einem digitalen Spendenaufruf um Hilfe. Der stößt auf große Resonanz. Die Lage ist laut Geschäftsführerin ernst.

Das Annaberg-Buchholzer Jugend- und Kulturzentrum „Alte Brauerei“ hat sich mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit gewandt. Unter dem Motto „Rettet die ,Alte Brauerei Annaberg‘“ ist auf der Online-Plattform „Gofundme“ ein Spendenaufruf gestartet worden. Die Lage des soziokulturellen Zentrums ist laut Geschäftsführerin Annett... Das Annaberg-Buchholzer Jugend- und Kulturzentrum „Alte Brauerei“ hat sich mit einem Hilferuf an die Öffentlichkeit gewandt. Unter dem Motto „Rettet die ,Alte Brauerei Annaberg‘“ ist auf der Online-Plattform „Gofundme“ ein Spendenaufruf gestartet worden. Die Lage des soziokulturellen Zentrums ist laut Geschäftsführerin Annett...