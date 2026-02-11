Hiobsbotschaft: Schwimmhalle im Erzgebirge geschlossen

Aufgrund einer technischen Störung sollte die Schwimmhalle „Atlantis“ nur am Dienstag geschlossen bleiben. Doch die Reparatur dauert deutlich länger. Es ist die nächste schlechte Nachricht.

Hiobsbotschaft mitten in den Winterferien. Die Schwimmhalle „Atlantis" in Annaberg-Buchholz muss länger geschlossen bleiben. Aufgrund einer technischen Störung verkündeten die Stadtwerke Annaberg als Betreiber zunächst nur für den vergangenen Dienstag einen Schließtag. Nun steht fest: Die Reparatur nimmt mehr Zeit in Anspruch.