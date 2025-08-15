Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Hotel-Erweiterung im Erzgebirge abgeschlossen: Betreiber organisieren erstes Weinfest im Stadtzentrum

Silke und Frank Seckel – hier im fertigen Erweiterungsbau ihres Hotels – organisieren das Weinfest.
Silke und Frank Seckel – hier im fertigen Erweiterungsbau ihres Hotels – organisieren das Weinfest. Bild: Sebastian Paul
Silke und Frank Seckel – hier im fertigen Erweiterungsbau ihres Hotels – organisieren das Weinfest.
Silke und Frank Seckel – hier im fertigen Erweiterungsbau ihres Hotels – organisieren das Weinfest. Bild: Sebastian Paul
Annaberg
Hotel-Erweiterung im Erzgebirge abgeschlossen: Betreiber organisieren erstes Weinfest im Stadtzentrum
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit dem Weinfest in den Höfen in Schlettau wird auch ein saniertes, 300 Jahre altes Haus eingeweiht. Es gehört zum Vier-Sterne-Hotel „Grüner Zweig“. Was Gäste erwartet.

2000 neue Weingläser stehen für eine Premiere im Zentrum vom Schlettau bereit. Von Freitag bis Sonntag findet dort das erste Weinfest in den Höfen statt. Verbunden wird das von Frank Seckel und seiner Familie mit der Einweihung des Erweiterungsbaus des Boutiquehotels „Grüner Zweig“. Dafür ist ein 300 Jahre altes denkmalgeschütztes...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.12.2024
4 min.
Familie baut 300 Jahre altes Haus im Erzgebirge zum Hotel um
Mit der Modernisierung dieses 300 Jahre alten denkmalgeschützten Gebäudes im Zentrum von Schlettau wird das Boutiquehotel „Grüner Zweig“ erweitert. Bald sollen dort Gäste übernachten können.
Etwa 2,5 Millionen Euro investieren Silke und Frank Seckel in ein Gebäude im Zentrum von Schlettau. Damit wächst das Boutiquehotel „Grüner Zweig“. Was in einer Eventküche geplant wird.
Annett Honscha
09.08.2025
4 min.
Im Erzgebirge entsteht ein neues Vier-Sterne-Hotel: So schick werden die Zimmer
Investor Gregor Kumberger in einem der Zimmer. Es wird derzeit ausgestattet.
Das Pawlow-Haus im Wolkensteiner Ortsteil Warmbad wird zum edlen Vier-Sterne-Hotel umgebaut. Der Investor steckt Millionen Euro in das geschichtsträchtige Haus. Nun hat er einen Einblick gewährt.
Georg Müller
16:00 Uhr
2 min.
Berliner Fußballjugend hat Mittelsachsen für sich entdeckt
Erneut zu Gast in Mittelsachsen: Die U-17-Kicker des BFC Dynamo, hier nach dem Vorjahrestest in Langenau.
Die U-17-Kicker des BFC Dynamo absolvieren erneut ein Trainingslager in Mönchenfrei. Dabei will der Regionalligist auch gegen den älteren Nachwuchs aus Freiberg und Langenau testen.
Steffen Bauer
16:00 Uhr
5 min.
Comeback eines Neumarker Verkaufsschlagers - „wenn‘s alle ist, hört‘s auf“
Gerade eingetroffen. Peter Wehrle mit zwei Vertretern der Räuchermann-Serie „800 Jahre Neumark“. Die zweite Auflage wird anders als im Vorjahr am Stück verkauft - ab Montag.
Als der Räuchermann „800 Jahre Neumark“ im Advent auf den Markt kam, war die limitierte Auflage ruckzuck verkauft - bis nach Asien und in die USA.
Gerd Möckel
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
Mehr Artikel