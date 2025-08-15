Hotel-Erweiterung im Erzgebirge abgeschlossen: Betreiber organisieren erstes Weinfest im Stadtzentrum

Annaberg
Mit dem Weinfest in den Höfen in Schlettau wird auch ein saniertes, 300 Jahre altes Haus eingeweiht. Es gehört zum Vier-Sterne-Hotel „Grüner Zweig“. Was Gäste erwartet.
2000 neue Weingläser stehen für eine Premiere im Zentrum vom Schlettau bereit. Von Freitag bis Sonntag findet dort das erste Weinfest in den Höfen statt. Verbunden wird das von Frank Seckel und seiner Familie mit der Einweihung des Erweiterungsbaus des Boutiquehotels „Grüner Zweig“. Dafür ist ein 300 Jahre altes denkmalgeschütztes...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.