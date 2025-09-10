Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Beim Hundeschwimmen in Buchholz herrschte eine entspannte und ausgelassene Stimmung.
Beim Hundeschwimmen in Buchholz herrschte eine entspannte und ausgelassene Stimmung. Bild: Niklas Nestler
Beim Hundeschwimmen in Buchholz herrschte eine entspannte und ausgelassene Stimmung.
Beim Hundeschwimmen in Buchholz herrschte eine entspannte und ausgelassene Stimmung. Bild: Niklas Nestler
Annaberg
Hunde beenden Badesaison in Freibad im Erzgebirge
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Hundeschwimmen im Freibad „Am Stangewald“ in Annaberg-Buchholz ist eine Spendensumme von 719 Euro zusammengekommen. Was passiert mit dem Geld?

Beim Hundeschwimmen im Freibad „Am Stangewald“ in Annaberg-Buchholz ist eine Spendensumme von 719 Euro zusammengekommen. „174 Euro durch das Eintrittsgeld, und die Spendenboxen brachten 545 Euro“, so Christiane Ludena, Sprecherin der Stadtwerke Annaberg-Buchholz als Betreiber des Bads. Das Geld gehe komplett an das Tierheim Neu-Amerika. 87...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
3 min.
Jahrmarkt im Erzgebirge: Buchholzer Löwe lädt zur Begegnung und Drehorgelklang
Zum Buchholzer Jahrmarkt werden wieder viele auf die Karlsbader Straße strömen.
Auf dem Buchholzer Jahrmarkt laden über 60 Händler und Schausteller zum Stöbern und Genießen ein. Im Festzelt geht die Post ab. Zudem rollt die Friedensfahrt mit Jan Ullrich übers Festgelände.
Holk Dohle
02.09.2025
1 min.
Erzgebirge: Hundeschwimmen beendet Freibadsaison
Am Samstag heißt es wieder Hundeschwimmen im Freibad „Am Stangewald“ in Buchholz.
Im Annaberg-Buchholzer Freibad „Am Stangewald“ haben am Samstag die Vierbeiner das Sagen.
Babette Zaumseil
21:02 Uhr
4 min.
Händlerherbst in Rochlitz: Die Bilder des langen Abends
 19 Bilder
Der Händlerherbst in Rochlitz hat die Innenstadt pulsieren lassen. Mode, Musik und mehr zog viele Gäste an. Und für den guten Zweck wurde geradelt.
Falk Bernhardt
21:00 Uhr
2 min.
Amtsgericht Zwickau: Angriff auf Rettungssanitäter, zwei Hunde bei Hitze im Auto vergessen und mehrere hundert Kinderpornos
In der nächsten Woche finden 33 Prozesse in Straf- und Bußgeldsachen statt.
Die „Freie Presse“ informiert über Gerichtsverhandlungen, die in der kommenden Woche stattfinden. Die Verhandlungen sind öffentlich und finden am Amtsgericht, Humboldtstraße 1, statt.
Frank Dörfelt
12:30 Uhr
2 min.
Insolvenz: Geschäft in der Galerie Roter Turm vorerst geschlossen
In der Galerie Roter Turm ist ein Geschäft vorübergehend geschlossen.
Der Laden war erst vor gut einem Jahr eröffnet worden. Nun sind die Regale halbleer und die Zukunft des Shops ist ungewiss.
Benjamin Lummer
11.09.2025
4 min.
„Keine Festlegung zu keinem Betrag“: Olympia statt Krankenhäuser? Was Kretschmer zu den Bundes-Milliarden in Sachsen sagt
Holt er Olympia nach Sachsen? Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) äußert sich im Landtag zur geplanten Verteilung des sächsischen Anteils an den Infrastruktur-Milliarden des Bundes.
Der Ministerpräsident nennt bei seiner Befragung im Landtag zum Infrastruktur-Sondervermögen erstmals eine Summe für den Masterplan Südwestsachsen. Prompt meldet ein Oberbürgermeister Korrekturbedarf an.
Tino Moritz
Mehr Artikel