Hunde beenden Badesaison in Freibad im Erzgebirge

Beim Hundeschwimmen im Freibad „Am Stangewald“ in Annaberg-Buchholz ist eine Spendensumme von 719 Euro zusammengekommen. Was passiert mit dem Geld?

Beim Hundeschwimmen im Freibad „Am Stangewald" in Annaberg-Buchholz ist eine Spendensumme von 719 Euro zusammengekommen. „174 Euro durch das Eintrittsgeld, und die Spendenboxen brachten 545 Euro", so Christiane Ludena, Sprecherin der Stadtwerke Annaberg-Buchholz als Betreiber des Bads. Das Geld gehe komplett an das Tierheim Neu-Amerika.