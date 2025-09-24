IHK Erzgebirge bietet Crashkurs für Einstieg ins Gastgewerbe an

Annaberg
Der Lehrgang in Annaberg-Buchholz richtet sich an Berufs- und Quereinsteiger, Existenzgründer, Aushilfen sowie alle, die ihre Servicekenntnisse auffrischen oder vertiefen möchten.
Die IHK Chemnitz, Regionalkammer Erzgebirge, bietet am 29. September in Annaberg-Buchholz einen praxisorientierten Crashkurs für den Einstieg ins Gastgewerbe an. „Der Lehrgang richtet sich an Berufs- und Quereinsteiger, Existenzgründer, Aushilfen sowie alle, die ihre Servicekenntnisse auffrischen oder vertiefen möchten“, so IHK-Sprecherin...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.