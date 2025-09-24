IHK Erzgebirge bietet Crashkurs für Einstieg ins Gastgewerbe an

Die IHK Chemnitz, Regionalkammer Erzgebirge, bietet am 29. September in Annaberg-Buchholz einen praxisorientierten Crashkurs für den Einstieg ins Gastgewerbe an. „Der Lehrgang richtet sich an Berufs- und Quereinsteiger, Existenzgründer, Aushilfen sowie alle, die ihre Servicekenntnisse auffrischen oder vertiefen möchten", so IHK-Sprecherin...