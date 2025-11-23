Illegales Driften am Fichtelberg nimmt überhand

Annaberg
Der Fichtelberg ist seit Jahren ein Hotspot der Drifter. Sie verabreden sich übers Internet – deutschlandweit. Am Wochenende erreichte das Driften jedoch eine neue Dimension. Hilft eine Petition auf der Suche nach einer akzeptablen Lösung?
Dunkelheit, Neuschnee, Minusgrade und PS. Es ist nicht wirklich ein Geheimnis, dass sich bei dieser Mischung jeden Winter Dutzende verabreden, die Spaß daran haben, ihre Autos ausbrechen und über freie Flächen schlittern zu lassen. Der Fichtelberg gilt schon seit Jahren als Hotspot der Drifter. Doch am Wochenende erreichte das Driften eine...
