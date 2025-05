Im Erzgebirge beginnt die Suche nach dem Mundartartwort des Jahres

Zum neunten Mal sucht der Erzgebirgsverein das Erzgebirgische Wort des Jahres. In diesem Jahr geht es in die Schupp – des Mannes wohl liebster Ort. Auch der Garten ist Thema.

Dambern, ausbuzeln, Sperrgusch und Kafterle. Was diese Wörter alle verbindet, ist ihre Wahl zum „Erzgebirgischen Wort des Jahres“. Seit 2017 sucht der Erzgebirgsverein jedes Jahr ein besonderes Wort zu einem ganz bestimmten Thema. Bildete in den letzten Jahre die Küche, das Essen oder das Reisen den Kernpunkt der Suche, so steht in diesem...