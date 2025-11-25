Jubiläum am Fichtelberg: Vom DDR-Ferienheim zum Sterne-Hotel

Annaberg
Die beiden Oberwiesenthaler Ahorn-Hotels bilden mit zusammen 560 Zimmern den größten Beherbergungsbetrieb im Kurort. In einem der Häuser wurde nun 50-Jähriges gefeiert – mit bekannten Wintersportgrößen und einem prominenten Stargast.
Die Skisaison in Oberwiesenthal steht in den Startlöchern. Spätestens in drei Wochen sollen sich am Fichtelberg die ersten Lifte drehen. Grund zur Freude gab es in Deutschlands höchstgelegener Stadt aber schon Mitte November. In einem Traditionshaus wurde Jubiläum gefeiert – mit Wintersportlern und einem prominenten Stargast.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.