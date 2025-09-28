Kartoffel-Rekordjahr: Kleine Knolle lässt Landwirte im Erzgebirge strahlen und lockt tausende Gäste in kleines Dorf

Das Kartoffelfest in Mildenau ist längst zur festen Tradition geworden. Jährlich kommen tausende Menschen in den kleinen Ort, auch weil es da die ersten Kartoffeln des Jahres gibt. Und dieses Mal gibt es besonders viel zu ernten.

"Es ist ein gutes Erntejahr", sagte Mirko Mauersberger am Sonntag zum Kartoffelfest in Mildenau. Der Vorstand der Mildenauer Agrar AG ist zufrieden. Sowohl mit der bisherigen Ernte an sich, als auch mit der Kartoffelernte im Speziellen. "Allein von der Sorte Gala haben wir mehr als den doppelten Ertrag als im vergangenen Jahr. Und das, obwohl wir...