Regionale Nachrichten und News
  • Kartoffel-Rekordjahr: Kleine Knolle lässt Landwirte im Erzgebirge strahlen und lockt tausende Gäste in kleines Dorf

Robert Wirker und sein Sohn Peter sind große Kartoffel-Fans und jedes Jahr beim Kartoffelfest.
Robert Wirker und sein Sohn Peter sind große Kartoffel-Fans und jedes Jahr beim Kartoffelfest. Bild: Robby Schubert
Robert Wirker und sein Sohn Peter sind große Kartoffel-Fans und jedes Jahr beim Kartoffelfest.
Robert Wirker und sein Sohn Peter sind große Kartoffel-Fans und jedes Jahr beim Kartoffelfest. Bild: Robby Schubert
Annaberg
Kartoffel-Rekordjahr: Kleine Knolle lässt Landwirte im Erzgebirge strahlen und lockt tausende Gäste in kleines Dorf
Von Robby Schubert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Kartoffelfest in Mildenau ist längst zur festen Tradition geworden. Jährlich kommen tausende Menschen in den kleinen Ort, auch weil es da die ersten Kartoffeln des Jahres gibt. Und dieses Mal gibt es besonders viel zu ernten.

"Es ist ein gutes Erntejahr", sagte Mirko Mauersberger am Sonntag zum Kartoffelfest in Mildenau. Der Vorstand der Mildenauer Agrar AG ist zufrieden. Sowohl mit der bisherigen Ernte an sich, als auch mit der Kartoffelernte im Speziellen. "Allein von der Sorte Gala haben wir mehr als den doppelten Ertrag als im vergangenen Jahr. Und das, obwohl wir...
