Kassenautomaten aufgebrochen: Zweimal machen Diebe im Erzgebirge Beute

Annaberg
In der Region wurden Kassenautomaten in Parkhäusern der Region das Ziel von Dieben. Sie brachen die Automaten auf.
Gleich zweimal wurden am Donnerstag und in der Nacht von Donnerstag zu Freitag in Parkhäusern der Region Kassenautomaten aufgebrochen. Den ersten Fall meldete die Polizei aus Thermalbad Wiesenbad. Dort war das Parkhaus an der Freiberger Straße betroffen. Die Täter öffneten einen Automaten und entnahmen aus den Geldkassetten einen mittleren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.