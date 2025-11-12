Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal

Annaberg
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Ein Eisenbahnsignal ziert seit Dienstag die Straßenbrücke zwischen Bärenstein und der tschechischen Nachbarstadt Vejprty. „Das sogenannte Formhauptsignal hat zu unserem Ort eine besondere Verbindung. Daher haben wir intensive Bemühungen unternommen, seinen Erhalt zu sichern und an ein Kapitel deutsch-tschechischer Nachbarschaft zu...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.