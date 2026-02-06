Kia kommt im Erzgebirge von der Fahrbahn ab

Ein 28-Jähriger verlor am Ortsausgang von Cranzahl die Kontrolle über sein Auto und prallte damit gegen einen Baum. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine.

Ein offenbar unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer hat am Mittwoch in Cranzahl einen Unfall verursacht. Laut Polizei war der 28-Jährige gegen 13.30 Uhr mit einem Kia auf der Richterstraße in Richtung Kühberg unterwegs. Am Ortsausgang verlor der Mann die Kontrolle über das Auto. Der Kia kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen...