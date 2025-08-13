Kinder- und Straßenfest im Erzgebirge: Ein kunterbunter Tag für die ganze Familie

Die Kleine Kirchgasse in Annaberg-Buchholz verwandelt sich am Samstag in ein buntes Festgelände für Jung und Alt. Das 24. Kinder- und Straßenfest verspricht einen fröhlichen Tag für die ganze Familie – mit Spiel, Musik und vielen Überraschungen.