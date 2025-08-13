Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Pandels Marionetten sind beim 24. Kinder- und Straßenfest in Annaberg mit dabei.
Pandels Marionetten sind beim 24. Kinder- und Straßenfest in Annaberg mit dabei. Bild: Franko Martin
Pandels Marionetten sind beim 24. Kinder- und Straßenfest in Annaberg mit dabei.
Pandels Marionetten sind beim 24. Kinder- und Straßenfest in Annaberg mit dabei. Bild: Franko Martin
Annaberg
Kinder- und Straßenfest im Erzgebirge: Ein kunterbunter Tag für die ganze Familie
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Kleine Kirchgasse in Annaberg-Buchholz verwandelt sich am Samstag in ein buntes Festgelände. Die Veranstalter versprechen Spiel, Musik und viele Überraschungen.

Die Kleine Kirchgasse in Annaberg-Buchholz verwandelt sich am Samstag in ein buntes Festgelände für Jung und Alt. Das 24. Kinder- und Straßenfest verspricht einen fröhlichen Tag für die ganze Familie – mit Spiel, Musik und vielen Überraschungen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
08.08.2025
2 min.
„Komm, mor zischn arscht mol enn“: Stadt im Erzgebirge entwirft eigene Bierdeckel
Die Gastronomen Thomas Weiser, Chris Richter und Mandy Koutsidis, Fachbereichsleiterin Nicole Otto, Touristinfo-Leiterin Judy Seidel, Gastronom Daniel Hornig und Oberbürgermeister Rolf Schmidt (v. l.) bei der Übergabe der Bierdeckel in der Touristinfo in Annaberg.
Mit einer originellen Idee mit erzgebirgischem Charme will die Stadt Annaberg-Buchholz die Werbetrommel rühren. Zu der Kampagne mit Blick auf das internationale Märchenfilmfestival Fabulix gehört aber noch mehr.
Patrick Herrl
08:50 Uhr
4 min.
Knallweiche Welle in Bonbonfarbe: So war Purple Disco Machine in Chemnitz
Super Stimmung in Chemnitz: Purple Disco Machine auf dem Theaterplatz.
Sachsens Superstar ließ auf dem Theaterplatz der Kulturhauptstadt am Freitagabend ein elegant-eigenes Retro-Tanzfest erblühen.
Tim Hofmann
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
12:22 Uhr
2 min.
Das gibt’s nur im Erzgebirge: Wo Kinder ihren eigenen Trickfilm drehen können
In einem Fabulix-Workshop können Zauberstäbe gedrechselt werden.
Anlässlich des Märchenfilmfestivals Fabulix in Annaberg-Buchholz laden zehn märchenhafte Workshops kleine und große Gäste zum Mitmachen ein. Die Plätze sind allerdings stark begrenzt.
Holk Dohle
08:44 Uhr
1 min.
Einbruch in Wüstenbrand: Wert des Diebesgutes beläuft sich auf rund 20.000 Euro
Die Polizei ermittelt nach dem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wüstenbrand.
Ziel der Einbrecher war ein Einfamilienhaus an der Charlottenstraße. Dort stiegen sie am Freitagabend ein, als niemand zuhause war. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
Mehr Artikel