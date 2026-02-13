Kinderkrebstag: Erzgebirger sorgen auf Rennstrecke bei 210 km/h für Endorphine pur

Annaberg
Das Herzensprojekt eines Thumers wirkt wie Medizin. „Racecar hilft“ lässt die Sorgen an Krebs erkrankter Kinder und ihrer Familien für einige Stunden vergessen. Was dieses Jahr auf dem Lausitzring geplant ist.
Daumen hoch heißt: Da geht noch was. Der Nissan GT-R jault noch aggressiver, im Rennauto-Bordcomputer werden die Zahlen dreistellig. 210 Kilometer pro Stunde zeigt das Display. Sorgen und Ängste verschwimmen – so wie der Rand der Rennstrecke.
