Kinderkrebstag: Erzgebirger sorgen auf Rennstrecke bei 210 km/h für Endorphine pur

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Lexus V8 Star hat Kevin neben Fahrer Daniel Wieberneit Platz genommen – links Anschnaller Frank Ullmann.
Im Lexus V8 Star hat Kevin neben Fahrer Daniel Wieberneit Platz genommen – links Anschnaller Frank Ullmann. Bild: Matthias Feist/Racecar
Stolze Co-Piloten sorgen bei Racecar-Vereinschef Matthias Feist (l.), hier mit Marc und Mike Purkart (r.), für die besonderen Glücksgefühle auf dem Lausitzring.
Stolze Co-Piloten sorgen bei Racecar-Vereinschef Matthias Feist (l.), hier mit Marc und Mike Purkart (r.), für die besonderen Glücksgefühle auf dem Lausitzring. Bild: Alex Reichelt/Racecar/Archiv
Das Team von „Racecar hilft“, hier am Lexus V8 Star, wird am 10. Mai wieder auf dem Lausitzring sein.
Das Team von „Racecar hilft“, hier am Lexus V8 Star, wird am 10. Mai wieder auf dem Lausitzring sein. Bild: Alex Reichelt/Racecar
In den Stunden auf der Rennstrecke sind die Sorgen fast vergessen. So kletterte Marc Purkart aus dem Erzgebirge kurz nach seiner OP vom Rollstuhl ins Rennauto.
In den Stunden auf der Rennstrecke sind die Sorgen fast vergessen. So kletterte Marc Purkart aus dem Erzgebirge kurz nach seiner OP vom Rollstuhl ins Rennauto. Bild: Alex Reichelt/Racecar
Daumen hoch heißt: Da geht noch was. Dieser Co-Pilot ist von Anschnaller Frank Ullmann aufs Rennen vorbereitet worden.
Daumen hoch heißt: Da geht noch was. Dieser Co-Pilot ist von Anschnaller Frank Ullmann aufs Rennen vorbereitet worden. Bild: Alex Reichelt/Racecar
Wer hat schon mal die Chance, ins Copit eines V8 zu schauen, geschweige Co-Pilot zu sein?
Wer hat schon mal die Chance, ins Copit eines V8 zu schauen, geschweige Co-Pilot zu sein? Bild: Alex Reichelt/Racecar
Rennfahrer Massimo Santarossa gewährt auch in der Boxengasse einen Blick unter die Haube seines Nissan GT-R – hier staunen Chris und Louis.
Rennfahrer Massimo Santarossa gewährt auch in der Boxengasse einen Blick unter die Haube seines Nissan GT-R – hier staunen Chris und Louis. Bild: Alexander Reichelt
Im Lexus V8 Star hat Kevin neben Fahrer Daniel Wieberneit Platz genommen – links Anschnaller Frank Ullmann.
Im Lexus V8 Star hat Kevin neben Fahrer Daniel Wieberneit Platz genommen – links Anschnaller Frank Ullmann. Bild: Matthias Feist/Racecar
Stolze Co-Piloten sorgen bei Racecar-Vereinschef Matthias Feist (l.), hier mit Marc und Mike Purkart (r.), für die besonderen Glücksgefühle auf dem Lausitzring.
Stolze Co-Piloten sorgen bei Racecar-Vereinschef Matthias Feist (l.), hier mit Marc und Mike Purkart (r.), für die besonderen Glücksgefühle auf dem Lausitzring. Bild: Alex Reichelt/Racecar/Archiv
Das Team von „Racecar hilft“, hier am Lexus V8 Star, wird am 10. Mai wieder auf dem Lausitzring sein.
Das Team von „Racecar hilft“, hier am Lexus V8 Star, wird am 10. Mai wieder auf dem Lausitzring sein. Bild: Alex Reichelt/Racecar
In den Stunden auf der Rennstrecke sind die Sorgen fast vergessen. So kletterte Marc Purkart aus dem Erzgebirge kurz nach seiner OP vom Rollstuhl ins Rennauto.
In den Stunden auf der Rennstrecke sind die Sorgen fast vergessen. So kletterte Marc Purkart aus dem Erzgebirge kurz nach seiner OP vom Rollstuhl ins Rennauto. Bild: Alex Reichelt/Racecar
Daumen hoch heißt: Da geht noch was. Dieser Co-Pilot ist von Anschnaller Frank Ullmann aufs Rennen vorbereitet worden.
Daumen hoch heißt: Da geht noch was. Dieser Co-Pilot ist von Anschnaller Frank Ullmann aufs Rennen vorbereitet worden. Bild: Alex Reichelt/Racecar
Wer hat schon mal die Chance, ins Copit eines V8 zu schauen, geschweige Co-Pilot zu sein?
Wer hat schon mal die Chance, ins Copit eines V8 zu schauen, geschweige Co-Pilot zu sein? Bild: Alex Reichelt/Racecar
Rennfahrer Massimo Santarossa gewährt auch in der Boxengasse einen Blick unter die Haube seines Nissan GT-R – hier staunen Chris und Louis.
Rennfahrer Massimo Santarossa gewährt auch in der Boxengasse einen Blick unter die Haube seines Nissan GT-R – hier staunen Chris und Louis. Bild: Alexander Reichelt
Annaberg
Kinderkrebstag: Erzgebirger sorgen auf Rennstrecke bei 210 km/h für Endorphine pur
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Herzensprojekt eines Thumers wirkt wie Medizin. „Racecar hilft“ lässt die Sorgen an Krebs erkrankter Kinder und ihrer Familien für einige Stunden vergessen. Was dieses Jahr auf dem Lausitzring geplant ist.

Daumen hoch heißt: Da geht noch was. Der Nissan GT-R jault noch aggressiver, im Rennauto-Bordcomputer werden die Zahlen dreistellig. 210 Kilometer pro Stunde zeigt das Display. Sorgen und Ängste verschwimmen – so wie der Rand der Rennstrecke.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.02.2026
4 min.
„Größenordnungen, die wir noch nie gesehen haben“: Neue Firma im Erzgebirge peilt 80 Millionen Euro Umsatz an
Michaela Mattias beim Vergießen eines Kompaktmoduls bei der Pulsotronic. Die Firma bedient viele Branchen, sieht ihre Zukunft aber verstärkt in Energie- und Digitalanwendungen.
Mitten in der Wirtschaftskrise wagt Pulsotronic den großen Schritt: Die Fusion dreier Firmen soll den Fachleuten für Sensor- und Anschlusstechnik Wachstum bringen – ohne Stellenstreichungen. Was macht das Unternehmen so optimistisch? Und was haben die Mitarbeiter davon?
Michael Urbach
18:29 Uhr
2 min.
BND-Chef Jäger für schmerzhafte Antwort auf hybride Angriffe
BND-Chef Jäger erwartet einen anderen Umgang mit hybriden Angriffen aus Russland. (Archivbild)
Hybride Kriegsführung soll Menschen verunsichern und Demokratien schwächen. Bisher reagieren Deutschland und die EU darauf aber nicht mit vergleichbaren Gegenmaßnahmen. Das könnte sich bald ändern.
13.02.2026
4 min.
Von der Arbeitslosigkeit zum eigenen Chef in Crimmitschau: „Ich musste erst tief fallen, um erfolgreich aufzustehen“
Lucas Brauer in seinem Element: Für die Produktion der Imagefilme hat er sich das passende Equipment angeschafft. Seinen eingeschlagenen Weg hat er bis heute nicht bereut.
Job weg, Beziehung kaputt, chronisch krank – Lucas Brauer stand vor dem Nichts. Heute macht er Firmen und Leute im Internet sichtbar. Dazu gehören Social-Media-Star Dr. Emkus und Künstler Marvin Bautz.
Jochen Walther
28.01.2026
4 min.
„Ich bin so stolz auf mein Erzgebirge“ – Spendensammler kann es kaum glauben
Für den guten Zweck macht Thomas Hänel (fast) alles. Er springt sogar im Winter in den Geyerschen Teich.
Thomas Hänel unterstützt mit seiner Aktion „Thom hilft“ ehrenamtlich krebskranke Kinder und deren Eltern. Inzwischen ist er einiges gewohnt. Doch auch diesmal erlebte der Jahnsbacher eine Überraschung.
Kjell Riedel
19.12.2025
2 min.
Erzgebirge: Trucks leuchten für guten Zweck
Der Thumer Sven Meyer (r.) übergab 1500 Euro an Thomas Hänel für dessen Projekt.
Bei der Veranstaltung „Lichterglanz“ im November auf dem Annaberger Kätplatz ist Geld gesammelt worden. Jetzt steht fest, wer die Spendensumme erhält.
Katrin Kablau
18:30 Uhr
2 min.
Gefälschte Behördenschreiben: Sportvereine in Mittelsachsen im Visier von Betrügern
KSB-Geschäftsführer Benjamin Kahlert warnt vor dubiosen Schreiben an die Vereine.
Einige Sportvereine der Region haben in den vergangenen Wochen dubiose Post mit Zahlungsaufforderungen bekommen. Der Kreissportbund Mittelsachsen rät, lieber einmal mehr zum Telefonhörer zu greifen.
Robin Seidler
Mehr Artikel