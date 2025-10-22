Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Vorhang bleibt unten, die Reihen leer: Die Technik im Annaberger Kino hat aufgegeben.
Der Vorhang bleibt unten, die Reihen leer: Die Technik im Annaberger Kino hat aufgegeben. Bild: Sebastian Paul
Der Vorhang bleibt unten, die Reihen leer: Die Technik im Annaberger Kino hat aufgegeben.
Bild: Sebastian Paul
Annaberg
Kinotechnik versagt bei Roland-Kaiser-Filmpremiere im Erzgebirge
Von Natalie Süß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim Roland-Kaiser-Kinodebüt im Annaberger Gloria-Kino macht plötzlich der Projektor schlapp. Damit bleibt der große Saal vorerst dunkel. Was das für das Kino bedeutet – und für Gäste, die schon Karten haben.

Es ist der Albtraum jedes Kinoleiters: Im großen Saal des Gloria-Filmpalastes in Annaberg-Buchholz ist am Dienstag der Projektor ausgefallen – mitten in der Premiere von„50 Jahre Roland Kaiser - Ein Leben für die Musik“. Der Lüfter der Gleichstromquelle für die Lampe habe den Dienst quittiert, sagt Kinoleiter Daniel Büschel. Und das...
