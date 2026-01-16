MENÜ
Ab Dienstag, 20. Januar, ist wieder Kleiner Wochenmarkt in Annaberg-Buchholz.
Ab Dienstag, 20. Januar, ist wieder Kleiner Wochenmarkt in Annaberg-Buchholz. Bild: Annett Fläming/Archiv
Annaberg
Kleiner Wochenmarkt startet im Erzgebirge
Redakteur
Von Holk Dohle
Ab 20. Januar bietet der Kleine Annaberger Wochenmarkt regionale Produkte. Die Öffnungszeiten hängen vom Wetter ab.

Der Kleine Annaberger Wochenmarkt startet am Dienstag, 20. Januar, in Annaberg-Buchholz. Die Pressestelle der Stadt kündigt an, dass regionale Back- und Fleischwaren sowie Imbissangebote erhältlich sind. „Auch im Winter bleibt das Angebot an frischen Produkten bestehen. Der Markt richtet sich an alle, die Wert auf regionale Erzeugnisse...
