Daniel Schalling (l.), Projektleiter „Erzperiment“, begleitete mit seinem Team die Berliner Familie.
Daniel Schalling (l.), Projektleiter „Erzperiment“, begleitete mit seinem Team die Berliner Familie.
Meinung
Annaberg
Kommentar zum „Erzperiment“: Eigene Erfahrungen statt pauschaler Hetze
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das „Erzperiment“, eine Marketingaktion der Wirtschaftsförderung, hat deutschlandweit für Aufsehen gesorgt. Großartig. Doch es offenbart auch schonungslos die politischen Vorurteile gegenüber dem Erzgebirge.

Wolfgang Triebert, seit 2008 ist der Christdemokrat in Zwönitz Bürgermeister, entschuldigt sich nicht. Nicht dafür, dass zuletzt fast jeder Zweite im Erzgebirgskreis bei der Bundestagswahl die AfD wählte. Er sei jedoch bereit, mit jedem zu sprechen, der echtes Interesse an einem politischen Diskurs hat. Das sagt er am Rande der Verabschiedung...
