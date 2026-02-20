Kult-Oma besucht das Erzgebirge: Autor kommt mit Renate Bergmann nach Annaberg

Annaberg
Familienfeste haben Schriftsteller Torsten Rohde zu der Kunstfigur inspiriert. Sie ist nach Millionen verkauften Büchern längst Kult. Aber mit 82 Jahren auf dem Altenteil ausruhen?
Renate Bergmann ist Kult, seitdem sie am 16. Januar 2013 ihren ersten Tweet abgesetzt hat. Erschaffen hat die Kunstfigur der ostdeutschen Rentnerin Schriftsteller Torsten Rohde. Nachdem ihre Fangemeinde schnell gewachsen war, folgte ein Jahr später das erste Buch „Ich bin nicht süß, ich hab bloß Zucker“. Das schaffte es auf Anhieb in die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.