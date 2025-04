Kulturhauptstadt-Theater auf Bühne im Erzgebirge

Im Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz feiert das Schauspiel „Call It Home“ Premiere - ein Auftragswerk im Rahmen der Ernennung von Chemnitz zur Kulturhauptstadt.

Im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz feiert am Donnerstag, 17. April, das Schauspiel „Call It Home - Wie kann man Heimat teilen?“ Premiere. Das Stück ist Teil der Tetralogie „Inside Outside Europe“ und im Rahmen der Ernennung von Chemnitz zur Kulturhauptstadt Europas 2025 ein Auftragswerk für die Erzgebirgische Theater-...