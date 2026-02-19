MENÜ
Auch diese Arbeit von Jörg Seifert ist in der neuen Ausstellung „buchholzer papiere“ zu sehen.
Auch diese Arbeit von Jörg Seifert ist in der neuen Ausstellung „buchholzer papiere“ zu sehen.
Annaberg
Kunst trifft Karton: Neue Ausstellung in Theater im Erzgebirge
Redakteur
Von Holk Dohle
Die Galerie „Foyer 67“ zeigt im Foyer des Eduard-von-Winterstein-Theaters Annaberg-Buchholz Werke von Jörg Seifert. Für seine Arbeiten verwendete der Künstler Blätter aus der Buchholzer Kartonagenfabrik.

Die Galerie „Foyer 67“ zeigt ab Samstag, 28. Februar, im Foyer des Eduard-von-Winterstein-Theaters Annaberg-Buchholz die Ausstellung „buchholzer papiere“. Gezeigt werden Arbeiten von Jörg Seifert.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
Mehr Artikel