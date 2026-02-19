Kunst trifft Karton: Neue Ausstellung in Theater im Erzgebirge

Annaberg
Die Galerie „Foyer 67“ zeigt im Foyer des Eduard-von-Winterstein-Theaters Annaberg-Buchholz Werke von Jörg Seifert. Für seine Arbeiten verwendete der Künstler Blätter aus der Buchholzer Kartonagenfabrik.
Die Galerie „Foyer 67“ zeigt ab Samstag, 28. Februar, im Foyer des Eduard-von-Winterstein-Theaters Annaberg-Buchholz die Ausstellung „buchholzer papiere“. Gezeigt werden Arbeiten von Jörg Seifert.
