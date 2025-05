Kurzzeitige Arbeiten an Bundesstraße 101 im Erzgebirge: Welche Umleitung greift

In der nächsten Woche sind nahe der Silberlandhalle in Annaberg-Buchholz Bauarbeiten geplant. An anderer Stelle kommt es zu einer mehrmonatigen Vollsperrung.

Autofahrer müssen ab Montag mit Behinderungen auf der B 101 in Annaberg-Buchholz rechnen. Nach Angaben der Stadt gilt das für einen Bereich nahe der Silberlandhalle. Allerdings steht noch nicht fest, wann genau die Einschränkungen greifen werden.