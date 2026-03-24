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Richard Vardigans kommt ins Erzgebirge. Der britische Dirigent, Pianist und Musikwissenschaftler steht für pianistische Virtuosität und englischen Humor.
Richard Vardigans kommt ins Erzgebirge. Der britische Dirigent, Pianist und Musikwissenschaftler steht für pianistische Virtuosität und englischen Humor. Foto: Sabine Rentzsch
Richard Vardigans kommt ins Erzgebirge. Der britische Dirigent, Pianist und Musikwissenschaftler steht für pianistische Virtuosität und englischen Humor.
Richard Vardigans kommt ins Erzgebirge. Der britische Dirigent, Pianist und Musikwissenschaftler steht für pianistische Virtuosität und englischen Humor. Foto: Sabine Rentzsch
Annaberg
Lachen, Weinen und Verstehen im Erzgebirge: „One-Man-Show“ der Extraklasse
Redakteur
Von Holk Dohle
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Bei „Oper mal anders“ mit Richard Vardigans in Annaberg-Buchholz erleben die Gäste die Meisterwerke der Opernliteratur quasi „nackt“ – ohne Sänger, Orchester, Bühnenbild.

„Oper mal anders“ lautet das Motto am Freitag, 27. März, 19.30 Uhr in Annaberg-Buchholz. Bei der Veranstaltung im Haus des Gastes Erzhammer erleben die Gäste die Meisterwerke der Opernliteratur quasi „nackt“ – ohne Sänger, Orchester, Bühnenbild. Man lacht, man weint und vor allem man versteht nicht nur die zum Teil haarsträubenen...
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