Lachen, Weinen und Verstehen im Erzgebirge: „One-Man-Show“ der Extraklasse

Bei „Oper mal anders“ mit Richard Vardigans in Annaberg-Buchholz erleben die Gäste die Meisterwerke der Opernliteratur quasi „nackt“ – ohne Sänger, Orchester, Bühnenbild.

„Oper mal anders“ lautet das Motto am Freitag, 27. März, 19.30 Uhr in Annaberg-Buchholz. Bei der Veranstaltung im Haus des Gastes Erzhammer erleben die Gäste die Meisterwerke der Opernliteratur quasi „nackt“ – ohne Sänger, Orchester, Bühnenbild. Man lacht, man weint und vor allem man versteht nicht nur die zum Teil haarsträubenen...