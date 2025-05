„Lautlos Schreien“: Jugendtheater im Erzgebirge

Das Jugendstück „Lautlos Schreien“ feiert am Donnerstag in Annaberg-Buchholz Premiere. In collagenartigen Szenen erzählt das Stück von der Abhängigkeit von Likes und Anerkennung,

Das Jugendstück „Lautlos Schreien" mit dem theaterpädagogischen Spielclub des Eduard-von-Winterstein-Theaters feiert am Donnerstag, 15. Mai, 19 Uhr auf der Studiobühne Premiere. „Lautlos schreien" ist eine Inszenierung, die die Stimmen hören will, die oft überhört werden, Stimmen junger Menschen, die erzählen von Ängsten, Zwängen...