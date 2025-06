Lebensmittelgeschäft im Erzgebirge schließt nach fast 80 Jahren: Betreiber zieht Reißleine

Mario Hofmann verkauft in dritter Generation Lebensmittel in Crottendorf. Doch am Sonnabend öffnet der Frischemarkt Hofmann zum letzten Mal. Das hat mehrere Gründe. Aber ein Auslöser war entscheidend.

Seit fast 80 Jahren betreibt Familie Hofmann an diesem Standort in Crottendorf ein Lebensmittelgeschäft. Doch am Sonnabend öffnet der Frischemarkt Hofmann an der Annaberger Straße zum letzten Mal. Mario Hofmann, Inhaber in dritter Generation, gibt den Laden, der seit der Wende zu Edeka gehört, auf. Es gab mehrere Gründe, aber einen Auslöser. Seit fast 80 Jahren betreibt Familie Hofmann an diesem Standort in Crottendorf ein Lebensmittelgeschäft. Doch am Sonnabend öffnet der Frischemarkt Hofmann an der Annaberger Straße zum letzten Mal. Mario Hofmann, Inhaber in dritter Generation, gibt den Laden, der seit der Wende zu Edeka gehört, auf. Es gab mehrere Gründe, aber einen Auslöser.