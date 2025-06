Leichtverletzte bei zwei Unfällen im Erzgebirge

Der Schaden bei den beiden Unfällen in Neudorf und Neundorf beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Zwei Unfälle mit jeweils einem Leichtverletzten und Sachschaden in Höhe von je 5000 Euro haben sich in Neudorf und Neundorf ereignet. Laut Polizei kam am 29. Juni gegen 18.20 Uhr in Neudorf der Fahrer (83) eines VW offenbar wegen plötzlicher gesundheitlicher Probleme mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen eine...