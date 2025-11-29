Leuchtendes Spektakel: Lichterfahrt rollt durchs Erzgebirge

Rund 70 Fahrzeuge haben sich von Crottendorf aus auf eine Runde durch umliegende Orte begeben. Warum der Organisator mit dem Start der Tour sein Ziel bereits erreicht hat.

Der leuchtende Tross ist unterwegs: Rund 70 weihnachtlich geschmückte Fahrzeuge – mehr als 50 Lkw sowie einige Traktoren, Transporter, Pkw und drei Busse – sind am Samstagabend vom Gelände der Firma Hoppe an der Scheibenberger Straße in Crottendorf aus zur „Lichterfahrt Sehmatal“ aufgebrochen. Der leuchtende Tross ist unterwegs: Rund 70 weihnachtlich geschmückte Fahrzeuge – mehr als 50 Lkw sowie einige Traktoren, Transporter, Pkw und drei Busse – sind am Samstagabend vom Gelände der Firma Hoppe an der Scheibenberger Straße in Crottendorf aus zur „Lichterfahrt Sehmatal“ aufgebrochen.