Licht an im Erzgebirge: Als die Fensterbeleuchtung in der Adventszeit erfunden wurde

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Diese moderne Lichterpuppe, angelehnt an die Crottendorfer Lichterpuppe, steht in einem Gelenauer Fenster. Sie hat geschnitzte Hände.
Diese moderne Lichterpuppe, angelehnt an die Crottendorfer Lichterpuppe, steht in einem Gelenauer Fenster. Sie hat geschnitzte Hände. Bild: Robby Schubert
Fensterbeleuchtung nur auf einer schlichten Leiste montiert, ist auch heute noch zu finden.
Fensterbeleuchtung nur auf einer schlichten Leiste montiert, ist auch heute noch zu finden. Bild: Ronny Küttner
Lichterecken in jedem Fenster: So sieht die Weihnachtsbeleuchtung in Mauersberg aus.
Lichterecken in jedem Fenster: So sieht die Weihnachtsbeleuchtung in Mauersberg aus. Bild: Kristian Hahn
Marc Thierfelder ist professionell tätiger Fensterbrettl-Bauer im Erzgebirgsdorf Auerbach. Alles entsteht in Handarbeit.
Marc Thierfelder ist professionell tätiger Fensterbrettl-Bauer im Erzgebirgsdorf Auerbach. Alles entsteht in Handarbeit. Bild: Christof Heyden
Diese moderne Lichterpuppe, angelehnt an die Crottendorfer Lichterpuppe, steht in einem Gelenauer Fenster. Sie hat geschnitzte Hände.
Diese moderne Lichterpuppe, angelehnt an die Crottendorfer Lichterpuppe, steht in einem Gelenauer Fenster. Sie hat geschnitzte Hände. Bild: Robby Schubert
Fensterbeleuchtung nur auf einer schlichten Leiste montiert, ist auch heute noch zu finden.
Fensterbeleuchtung nur auf einer schlichten Leiste montiert, ist auch heute noch zu finden. Bild: Ronny Küttner
Lichterecken in jedem Fenster: So sieht die Weihnachtsbeleuchtung in Mauersberg aus.
Lichterecken in jedem Fenster: So sieht die Weihnachtsbeleuchtung in Mauersberg aus. Bild: Kristian Hahn
Marc Thierfelder ist professionell tätiger Fensterbrettl-Bauer im Erzgebirgsdorf Auerbach. Alles entsteht in Handarbeit.
Marc Thierfelder ist professionell tätiger Fensterbrettl-Bauer im Erzgebirgsdorf Auerbach. Alles entsteht in Handarbeit. Bild: Christof Heyden
Annaberg
Licht an im Erzgebirge: Als die Fensterbeleuchtung in der Adventszeit erfunden wurde
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von Abend zu Abend werden es mehr Schwibbögen in den Fenstern der Erzgebirgshäuser. Wer genau hinschaut, entdeckt noch viel mehr. Was sind die Geschichten dahinter?

Das Erzgebirge funkelt. In den Fenstern stehen von Abend zu Abend mehr Schwibbögen. Doch wo hat die Fensterbeleuchtung ihren Ursprung? Diese Frage beschäftigt auch Wolfgang Süß.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
Von Anna Neef
3 min.
23.11.2025
3 min.
Licht an im Erzgebirge, aber wann? „Bei mir bleiben die Schwibbögen noch aus“
Meinung
Redakteur
Alle Jahre wieder die gleiche Frage: Licht an im Erzgebirge, aber wann?
Wann wird der Schwibbogen im Erzgebirge eingeschaltet und wann aus? Diese Fragen sorgen jedes Jahr aufs Neue für Diskussionen. Reporterin Anna Neef folgt einer besonderen Tradition.
Anna Neef
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
21.11.2025
4 min.
Stress vorm Männl-Aufwecken? Reparaturangebote im Erzgebirge für Räuchermann, Pyramide und Schwibbogen
Kai Viertel repariert das ganze Jahr über auch Schwibbogen-Beleuchtungen und Co. Mit seinem Elektrohaus sind er und sein Team zudem wieder beim Annaberger Weihnachtsmarkt dabei.
„Gahr für Gahr gieht‘s zen Advent“... Die Erzgebirger holen ihre Weihnachtssachen vom Dachboden. Doch was tun, wenn wieder einmal nichts leuchtet oder die Pfeife beim Auspacken abbricht? Warum die Nachfrage nach Erster Hilfe das ganze Jahr brummt.
unseren Redakteuren
22:42 Uhr
2 min.
Nigeria: 24 verschleppte Mädchen wieder in Freiheit
Viele Kinder bleiben weiterhin in Gefangenschaft. (Archivbild)
Mehrere Massenentführungen haben in der vergangenen Woche das westafrikanische Land erschüttert. Nun konnten 24 Mädchen befreit werden. Mehr als 250 Kinder sind jedoch weiterhin in Gefangenschaft.
25.11.2025
3 min.
Lichterfahrt im Erzgebirge: Wo am Wochenende die geschmückten Brummis zu sehen sind
Beleuchtete Lkw sind das Markenzeichen der Lichterfahrten, die es seit 2021 gibt.
67 weihnachtlich beleuchtete Fahrzeuge, hauptsächlich Trucks, sollen bei der Lichterfahrt durchs Erzgebirge rollen. Wichtig für die Besucher: Es gelten zwischenzeitlich Straßensperrungen.
Katrin Kablau
22:48 Uhr
4 min.
Coup bei City - Leverkusen düpiert Guardiolas Rotationself
Leverkusens Alejeandro Grimaldo jubelt nach seinem Treffer zum 1:0.
Das erste Mal treffen Bayer Leverkusen und Manchester City aufeinander. Während Pep Guardiola Haaland und Co. zunächst schont, nutzt die Werkself ihre Chance eiskalt und zeigt dann echten Kampfgeist.
Jana Glose, dpa
Mehr Artikel