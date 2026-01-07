Loipen-Paradies Erzgebirge: Wohin sich ein Ausflug lohnt

Mit mehr als 1000 Kilometern Loipen gilt das Erzgebirge als Eldorado für Skilangläufer. Doch noch nicht überall reicht die Schneeauflage. Wo Einheimische und Touristen bereits auf ihre Kosten kommen.

Von A wie Annaberg bis Z wie Zwönitz: Im Erzgebirge gibt es ein riesiges Loipennetz. Doch der Schnee reicht noch nicht überall aus, um Strecken zu spuren und zu präparieren. Wohin sich ein Ausflug jetzt schon lohnt: Von A wie Annaberg bis Z wie Zwönitz: Im Erzgebirge gibt es ein riesiges Loipennetz. Doch der Schnee reicht noch nicht überall aus, um Strecken zu spuren und zu präparieren. Wohin sich ein Ausflug jetzt schon lohnt: