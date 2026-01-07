MENÜ
Die Schwartenbergloipe, hier in der Nähe von Bad Einsiedel, ist auf Strecken von 2, 3, 5, 10 und 12 Kilometern Länge befahrbar.
Die Schwartenbergloipe, hier in der Nähe von Bad Einsiedel, ist auf Strecken von 2, 3, 5, 10 und 12 Kilometern Länge befahrbar. Bild: Kristian Hahn
Am Oberbecken des Pumpspeicherkraftwerks in Markersbach beginnt die Hundsmartertrasse.
Am Oberbecken des Pumpspeicherkraftwerks in Markersbach beginnt die Hundsmartertrasse. Bild: Carsten Wagner
Henrike und Stefan Krauß aus dem Stollberger Ortsteil Oberdorf haben die guten Bedingungen und frisch gespurten Loipen bei Geyer bereits für Wintersport genutzt.
Henrike und Stefan Krauß aus dem Stollberger Ortsteil Oberdorf haben die guten Bedingungen und frisch gespurten Loipen bei Geyer bereits für Wintersport genutzt. Bild: Ronny Küttner
Insgesamt umfasst das Loipennetz bei Geyer 50 Kilometer gespurte Skiwege, wenn alle präpariert werden können.
Insgesamt umfasst das Loipennetz bei Geyer 50 Kilometer gespurte Skiwege, wenn alle präpariert werden können. Bild: Ronny Küttner
Die Langlaufloipen rund um Johanngeorgenstadt bieten auch für Wettkämpfe beste Bedingungen.
Die Langlaufloipen rund um Johanngeorgenstadt bieten auch für Wettkämpfe beste Bedingungen. Bild: Katja Lippmann-Wagner/Archiv
Loipen-Paradies Erzgebirge: Wohin sich ein Ausflug lohnt
Mit mehr als 1000 Kilometern Loipen gilt das Erzgebirge als Eldorado für Skilangläufer. Doch noch nicht überall reicht die Schneeauflage. Wo Einheimische und Touristen bereits auf ihre Kosten kommen.

Von A wie Annaberg bis Z wie Zwönitz: Im Erzgebirge gibt es ein riesiges Loipennetz. Doch der Schnee reicht noch nicht überall aus, um Strecken zu spuren und zu präparieren. Wohin sich ein Ausflug jetzt schon lohnt:
