„Marsch des Lebens“ erinnert an das Ende eines Todesmarschs im Erzgebirge

Mehr als 100 Menschen sind am Sonntag in Annaberg-Buchholz gegen Antisemitismus auf die Straße gegangen. Veranstalter waren der ökumenische Initiativkreis „Marsch des Lebens/Erzgebirge“ und der Verein Sächsische Israelfreunde.

Unter dem Motto „Wir schweigen nicht – Für Israel und gegen Antisemitismus“ sind am Sonntag 130 Menschen in Annaberg-Buchholz auf die Straße gegangen. Ein Stopp auf diesem „Marsch des Lebens“ zum Annaberger Markt war an der Feldschlösschen-Kreuzung, an der am 8. Mai 1945 einer der vielen Todesmärsche zu Ende ging. Als zentraler Punkt...