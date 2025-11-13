Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
MDR Klassik kommt nach Annaberg-Buchholz.
MDR Klassik kommt nach Annaberg-Buchholz.
Annaberg
MDR Klassik kommt nach Annaberg-Buchholz: Auch das Steigerlied erklingt
Redakteur
Von Stephan Lorenz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Leander de Marel und das Steigerlied: MDR Klassik kommt zum Klassik-Karaoke nach Annaberg-Buchholz

Zum „Jahr der Stimme“ startet der Mitteldeutsche Rundfunk mit „MDR Klassik Karaoke“ eine Gemeinwohlaktion, die Menschen zum gemeinsamen Singen einlädt. Am Samstag, 15. November, findet die Mitsingaktion in Kooperation mit dem Eduard-von-Winterstein-Theater Annaberg-Buchholz, 11.00 Uhr, statt. In Annaberg-Buchholz erwarten Leander de Marel...
