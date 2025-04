Millioneninvestition in beliebte Gaststätte im Erzgebirge

Im Berghotel und Restaurant Pöhlberg in Annaberg-Buchholz hat der Umbau begonnen. Die in die Jahre gekommene Küche wird grundhaft modernisiert und erweitert. Dabei soll es nicht bleiben. Der Pächter hat weitere Pläne.

Rührei, frische Semmeln, Wurst und Käse: Ein kleines Frühstücksbuffet ist am Eingangsbereich der Gaststube aufgebaut. Doch neben Hotelgästen stärken sich derzeit auch Handwerker. Die haben in den nächsten Monaten reichlich zu tun im Berghotel und Restaurant Pöhlberg in Annaberg-Buchholz. In der beliebten Gaststätte auf dem Hausberg der...