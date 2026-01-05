Millioneninvestitionen im Erzgebirge: Sie gehören zu den größten Vorhaben dieses Jahr

Von der Himmelsleiter über eine alte Bahnstrecke bis hin zum Freizeitbad – es gibt spannende Bauprojekte, in die dieses Jahr Millionen Euro fließen. „Freie Presse“ schaut auf die wichtigsten.

Im Erzgebirgskreis soll auch dieses Jahr wieder kräftig investiert werden. Es gibt gleich eine ganze Reihe an Vorhaben, in die viel Herzblut gesteckt wird, ebenso wie jede Menge Geld. Manche starten erst, andere stehen kurz vor der Fertigstellung.