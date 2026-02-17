Millionenprojekt im Erzgebirge: Was aus einer Baracke geworden ist

Mehr als eine Million Euro hat die Stadt Ehrenfriedersdorf in das neue Haus der Gemeinschaft investiert. Dort zieht jetzt nicht nur der Stadtkümmerer die Fäden für ein vielseitiges Vereinsleben.

Einst ist es die Splittbaracke des Volkseigenen Betriebes Zinnerz Ehrenfriedersdorf gewesen, wo der Schotter vom Sauberg verladen wurde. Irgendwann nahmen es die örtlichen Schnitzer des Krippen- und Bastelvereins in Besitz und richteten sich dort unter teilweise abenteuerlichen Bedingungen ihr Domizil ein. Mit Hilfe einer eigenen...