Aus dem ehemaligen Amtsgericht ist die neue Grundschule „An den Greifensteinen“ geworden. Bild: Robby Schubert
Aus dem ehemaligen Amtsgericht ist die neue Grundschule „An den Greifensteinen“ geworden. Bild: Robby Schubert
Annaberg
Millionenprojekt: Neue Grundschule im Erzgebirge erweitert städtischen Bildungscampus
Von Robby Schubert
Mit einem Festakt ist die neue Grundschule in Ehrenfriedersdorf am ersten Tag des neuen Schuljahres eingeweiht worden. Nach drei Jahren Bauzeit herrschen nicht nur beste Lernbedingungen.

Es ist ein Millionenprojekt, welches am Montag im Beisein von rund 50 geladenen Gästen abgeschlossen werden konnte. Die neue Grundschule in Ehrenfriedersdorf wurde eingeweiht. Nach drei Jahren Bauzeit konnte das geschichtsträchtige Gebäude der Stadt seiner eigentlichen Bestimmung übergeben werden. Neben dem sächsischen Kultusminister Conrad...
