Millionenprojekt: Neue Grundschule im Erzgebirge erweitert städtischen Bildungscampus

Mit einem Festakt ist die neue Grundschule in Ehrenfriedersdorf am ersten Tag des neuen Schuljahres eingeweiht worden. Nach drei Jahren Bauzeit herrschen nicht nur beste Lernbedingungen.

Es ist ein Millionenprojekt, welches am Montag im Beisein von rund 50 geladenen Gästen abgeschlossen werden konnte. Die neue Grundschule in Ehrenfriedersdorf wurde eingeweiht. Nach drei Jahren Bauzeit konnte das geschichtsträchtige Gebäude der Stadt seiner eigentlichen Bestimmung übergeben werden. Neben dem sächsischen Kultusminister Conrad... Es ist ein Millionenprojekt, welches am Montag im Beisein von rund 50 geladenen Gästen abgeschlossen werden konnte. Die neue Grundschule in Ehrenfriedersdorf wurde eingeweiht. Nach drei Jahren Bauzeit konnte das geschichtsträchtige Gebäude der Stadt seiner eigentlichen Bestimmung übergeben werden. Neben dem sächsischen Kultusminister Conrad...