Mit Pauken und Trompeten: Erzgebirgische Philharmonie startet mit neuem Chef in die Saison

Annaberg
Fünf Jahre hat Chefdirigent Jens Georg Bachmann das Orchester geprägt. Sein Abschied hat Spuren hinterlassen. Sein Nachfolger ist kein Unbekannter im Erzgebirge.
Still und leise hat er sich nach fünf Jahren am Dirigentenpult der Erzgebirgischen Philharmonie Aue von seinen Musikern und von seinem Publikum verabschiedet: Generalmusikdirektor Jens Georg Bachmann. Ohne die große Öffentlichkeit hat er nach seinem letzten Philharmonischen Konzert im Eduard-von-Winterstein-Theater in Annaberg-Buchholz den...
