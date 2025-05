Mopedbesatzung bei Unfall im Erzgebirge schwer verletzt

In Elterlein ist ein Seat mit einem Simson-Moped kollidiert. Der Mopedfahrer (16) und sein Sozius (15) erlitten schwere Verletzungen.

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Grünhainer Straße (Staatsstraße 222) in Elterlein ist eine Mopedbesatzung schwer verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag in einer Pressemeldung mitteilte, wollten die 60-jährige Fahrerin eines Pkw Seat und der 16-jährige Fahrer eines Simson-Mopeds gegen 19.40 Uhr von...